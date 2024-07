Sommer der VerFührungen: Mittelalter Abenteuer in Bad Ditzenbach

Erleben Sie die faszinierende Welt des Mittelalters beim diesjährigen Ritterlager in Bad Ditzenbach! Wir führen Sie durch die mittelalterlichen Lagerstätten, erklären die Traditionen und Lebensweise der Söldner von Lorch und der Hiltenburgritter Bad Ditzenbach und lassen Geschichten lebendig werden. Kinder können sich anschließend an der mittelalterlichen Spielstraße austoben, wo sie ihre Fertigkeiten in traditionellen Spielen wie Bogenschießen, Hufeisen werfen und vielem mehr unter Beweis stellen können.