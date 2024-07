Fitness im Freien: TABATA Bodyworkout

Die Kurse finden jeden Mittwoch im Juli und August auf der Sonnenterrasse im Haus des Gastes statt. Um was es in den einzelnen Kursen geht und wann diese stattfinden, erfahren Sie im nachfolgenden Text.

Willst du in kurzer Zeit maximale Ergebnisse erzielen? Dann ist mein Tabata Bodyworkout genau das Richtige für dich!

Dieses High-Intensity-Interval-Training (HIIT) kombiniert Cardio- und Kraft-Elemente in intensiven und nachhaltigen Tabata-Intervallen. Tabata ist ein hochintensives Intervalltraining, bei dem du dich mit effektiven Bodyweight-Übungen richtig auspowerst und an deine Grenzen gehst. Das Workout besteht aus 20 Sekunden Höchstleistung, gefolgt von 10 Sekunden Pause, und das Ganze wiederholen wir achtmal. In nur vier Minuten pro Einheit wird dein Puls in den Maximalbereich gepusht, gefolgt von kurzen Pausen. Diese kurzen, knackigen Intervalle bringen dein Herz-Kreislauf-System in Schwung, kurbeln deinen Stoffwechsel stark an und sorgen für einen langanhaltenden Nachbrenneffekt, der die Fettverbrennung erhöht und deine Ausdauer verbessert. Fetzige Musik sorgt dabei für gute Laune und motiviert dich, alles zu geben.

Egal ob du Anfänger bist oder schon Erfahrung hast, dieses Full Bodyworkout ist für alle Fitnesslevel geeignet!