Mittelalterliche Küche im Erlebnismuseum

Am Wochenende vom 30. Juni bis 1. Juli veranstaltet der Förderverein „Die Siedler e.V.“ im Histotainment Park Adventon eine Aktion zum Thema „Kochen und brauen im Mittelalter“.

Was aß man? Wie wurde man ohne Kartoffeln, den Griff ins Tiefkühlregal, Grillparties und Ketchup satt? Was konnte ich der einfache Mensch leisten? Was fand in den Kochbüchern der Wohlhabenden Platz, um als Rezept niedergeschrieben zu werden. Wie kocht man mit einem tönernen Grapen?

Auch in diesem Jahr wurden wieder alte Kochbücher gewälzt und ein paar Anregungen werden zu sehen sein. An mindestens sieben Stationen zeigen Siedler und Freunde des Parks das Kochen, Backen ohne Ofen, Käsemachen, Buttern und Brauen. Viele der historischen Zubereitungen können von Besuchern probiert werden.