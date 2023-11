Mittelalterlicher Adventsmarkt

Eintauchen in mittelalterliche Weihnachtsatmosphäre und Winterbrauchtum kann man am 16. und 17. Dezember zum 12. Mittelalterlichen Adventsmarkt auf Burg Stettenfels in Untergruppenbach bei Heilbronn.

Nach drei Jahren Coronapause stellt der Verein Kulturschock die Veranstaltung wieder zusammen mit zahlreichen Darstellern auf die Beine.

Bei historischen Handwerkern und Händlern findet man hier so außergewöhnliche Dinge wie selbst gefilzte Puppen, ideenreiche Xylophone aus eigener Fertigung oder zertifizierte Felle aus heimischer Jagd, und hie und da kann man auch selbst Weihnachtsgeschenke basteln. Ein stimmungsvolles Erlebnis ist das Konzert im Kerzenschein in der Burgkapelle, bei dem die Spielleute Reikas Tanz alte, heute wenig bekannte Advents- und Wintermelodien zum Besten geben – einen Kontrast dazu bilden die lauten und lebendigen Sackpfeifenklänge von Musica Immortalis im Burggraben. Willis der Gaukler, Zauberer Tomberg und die Märchen am Spinnrad laden zum Lachen und Staunen für Jung und alt. Ein besonderer Spaß für die ganze Familie ist das tägliche Wikingerskirennen, aber auch beim Hufeisenwerfen und Armbrustschießen sind junge Maiden und Recken gefordert.

Zur Stärkung bieten sich Backwerk aus dem Holzbackofen, Flammlachs vom Buchenholzfeuer oder ein Becher heißer Apfelsaft oder Honigwein an.

Ein wenig gruselig wirds beim samstäglichen Umzug der Krampusse und Perchten – zottige Gestalten, deren Brauchtum man heute noch im Alpenraum kennt, das in früheren Jahrhunderten aber auch in vielen Gegenden Deutschlands üblich war. Ein Feuerspektakel bildet den Abschluss jedes Veranstaltungstages.

Die verwinkelte und weitläufige Anlage der Burg Stettenfels mit Park, Innenhöfen, Sälen, Gewölben und Türmen bildet den Rahmen für ein eindrückliches mittelalterliches Adventserlebnis.

Organisiert und veranstaltet wird der Mittelalterliche Adventsmarkt vom Verein Kulturschock e.V., einem Zusammenschluss Mittelalterbegeisterter aus dem mittleren Neckarraum und Hohenlohe.

Die Wege der Burg sind befestigt und auch bei feuchter Witterung trocken; der Großteil des Marktes findet zudem in den Sälen und Gewölben statt. Von den Besucherparkplätzen bei Bosch in Abstatt findet ein durchgehender kostenloser Pendelbusverkehr statt.