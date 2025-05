× Erweitern Oliver Vogel Mittelaltermarkt und Ritterturnier auf Burg Katzenstein Pfingsten 2017

Die malerische Burg Katzenstein bietet wahrlich eine ideale Kulisse für einen Mittelaltermarkt mit Ritterturnier. Drei Tage lang wird die Stauferburg ihre Gäste in den Bann ziehen und sie erleben eine Zeitreise in das 12. Jahrhundert. Die Besucher tauchen ein, in die Welt des Mittelalters.