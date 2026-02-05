Mittelaltermarkt Wertheim Mittelalterfest Burgfrühling – auf Burg Wertheim 2026

Burg Wertheim lockt ins Mittelalter.

Deutsche Burgen sind in! Es gibt rund 15.000 von ihnen: als Ruine, als Märchenschloss, als Museum, Hotel oder ganz in Privatbesitz. Jährlich locken sie abertausende Gäste hinter ihre geheimnisvollen Mauern. Am Wochenende vom 21. bis 22. März öffnet die Burg Wertheim ihre Tore für den „Burgfrühling“, ein Mittelalterfest, welches man sich nicht entgehen lassen sollte.

Auf der romantischen Burgruine hoch über der Stadt Wertheim kommen Handwerker, Krämer, Ritter, Musiker und Gaukler zusammen und präsentieren Unterhaltung auf hohem Niveau. Altes Handwerk, Musik, Gaukelei, Fechtszenen, Feuerspucken. Natürlich gehört auch die passende Gastronomie dazu, Schwein am Spieß, Brot aus dem Holzofen, Met und Bier aus dem Fass. Die Besucher können nicht nur das betagte Bauwerk und den fantastischen Ausblick auf die Stadt am Zusammenfluss von Main und Tauber genießen, sondern erleben live den Trubel der Märkte in der Zeit der Ritter und Burgfräulein. Mit allen Facetten: Prügeleien der Ritter auf der Wiese, eine große, qualmende Schmiede, Markttreiben auf den Wegen, eine Konzertbühne mit Musik und dazu Gaukelei zwischen Tischen und Bänken.