Dinkelsbühl Faulturm Dinkelsbühl

Dinkelsbühl. Vom 08. bis 10. April öffnen sich zum 1. Mal die Pforten des Mittelaltermarkts zu Dinkelsbühl. Auf der Schwedenwiese erleben die Besucher ein mittelalterliches Fest für alle Sinne.

Der Mittelaltermarkt und das Lagerleben erstreckt sich mit mehr als 50 Zelten, Ständen und Bauten über die Grünfläche der Schwedenwiese vor der imposanten Kulisse der Dinkelsbühler Altstadt.

Gaukler, Artisten, Zauberer, Komödianten und Musikanten unterhalten auf der Marktbühne und an vielen Stellen des Marktes ihr Publikum. Der Falkner der Herzen mit seiner unvergleichlichen Falken- und Greifvogelshow wird das Publikum zum Staunen und Lachen bringen.

Historische Fechtgruppe Burdyri:

Die Bühnen- und historische Fechtgruppe Burdyri wurde 1978 gegründet und ist zweifellos eine der Gruppen mit der längsten Tradition in der Tschechischen Republik. Die Tätigkeit erstreckt sich über mehr als vierzig Spielzeiten voller kontinuierlicher Aufführungsreihen nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern. „Wir treten oft in Deutschland, Österreich und Italien auf und Sie können uns auch auf Bühnen anderer europäischer Länder wie Polen, Slowakei und Dänemark treffen.“ Das Burdyri-Stunt-Team besteht aus erfahrenen Stunt-Darstellern. Sie haben sich Spezialisiert auf Fechten und Bühnenkampf, unter anderem haben sie die spektakulärsten Kampfchoreografien für verschiedene Filmprojekte mit entwickelt - von den Videos für Musikbands bis hin zu den größten internationalen Filmproduktionen schulen sie die Schauspieler und kreieren fesselnde Action-Choreografien – vom Fechtduell bis zu den furios tobenden Schlachten.

Die Öffnungszeiten:

Freitag 17 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr.

Viele weitere Informationen rund um den Mittelaltermarkt zu Dinkelsbühl finden Sie im Internet unter www.turbaevents.de

Parken: Parkflächen finden die Besucher auf dem Volksfestplatz Schießwasen.

Tickets entweder an der Tageskasse oder online unter www.turbaevents.de