Der Mittelaltermarkt und das Lagerleben erstreckt sich mit mehr als 200 Zelten, Ständen und Bauten durch den gesamten Sulzachpark.

Das Festivalgelände (Festival nur am Samstag) mit gesondertem Eintritt liegt am Ende des Parks, so dass die Bands die Festivalbesucher mit ihrem Sound bestens unterhalten, der Markt jedoch nicht dadurch an Atmosphäre verliert. Der Mittelaltermarkt selbst öffnet schon am Freitagabend seine Pforten. Bis Sonntagabend bieten dann zahlreiche Händler ihre Waren (z.B. selbstgemachter Schmuck, Gewandungen für Männer, Frauen und Kinder, Musikinstrumente, Keramik, Kinderspielzeug aus Holz, Felle) feil und verschiedene Handwerker, wie Kettenschmiede und Steinmetze, können bei der Arbeit beobachtet werden. Für Kinder gibt es immer wieder mittelalterliche Spielstationen oder Fahrgeschäfte. Außerdem wird es auch wieder ein großes Lagerleben mit verschiedenen Gruppen geben. Für das leibliche Wohl ist an den drei Tagen bestens gesorgt: Rahmflecken, Folienkartoffeln, Nüsse, Kartoffelspiralis, Crepes, Honigbier und Met sind nur einige der Köstlichkeiten, die angeboten werden.

Öffnungszeiten

Freitag 17 bis 24 Uhr

Samstag 11 bis 24 Uhr

Sonntag 11 bis 19 Uhr