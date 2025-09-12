In der einzigartigen Naturkulisse des Prinzenparks in Sigmaringen präsentiert sich der große Händler- und Handwerkermarkt, hier bieten Spielzeugmacher, Schmiedemeister, Wollspinner und viele weitere Handwerker ihre Dienste und Produkte an.

Die zahlreichen Händler und Hökerer buhlen um die Gunst der Besucher, die hier fast alle Waren rund um das Mittelalter erstehen können. Die köstlichen Düfte der Garbrätereien, der Suppenküchen, Räuchereien, Bäckereien und vielen weiteren Essensstände kitzeln den Gaumen beim Rundgang über den Markt und die verschiedenen Tavernen sorgen natürlich dafür, das niemand auf dem Plane Durst zu leiden hat.

Auch in diesem Jahr ist es dem Veranstalter gelungen einige bekannte Mittelalter Bands zu engagieren. So sorgen zum Beispiel die Spielleute von Ratzfatz und Rübe für mittelalterliche Klänge. Auch das Duo Obscurum wird in Sigmaringen unterwegs sein. Mit ihrem Spirit aus längst vergangener Zeit begeistern sie alle Zuhörer. Viele weitere Band, Gaukler und Shows machen den Mittelaltermarkt zu einem Erlebnis.

Ritterturnier: in Rüstung, bewaffnet mit Schwert und Lanze, treten sie gegeneinander an. Mit dem spektakulären Kampfgelage auf feurigen Pferden zeigt das Team der Familie Kaiser die hohe Reitkunst. Die Königsdisziplin ist das Feuerspektakel zu Pferd und der Ritt durch das Feuer.