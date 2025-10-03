Geislingen, eine Mittelalterstadt

Hervorgegangen aus den Ansiedlungen Altenstadt, Giselingen und Rorgensteig, wurde Geislingen um 1237 erstmals urkundlich als städtische Ansiedlung erwähnt. Strategisch günstig am Albaufstieg gelegen, wuchs die Stadt im 14. Jahrhundert unter Helfensteinischer und dann Ulmer Führung rasch zur Marktstadt heran, was 1424 zur Grundsteinlegung der Geislinger Stadtkirche führte. Diesen wichtigen Schritt in der Stadtgeschichte nehmen wir als Anlass in die Geschichte einzutauchen und den 2. Geislinger Mittelaltermarkt zu veranstalten. Vom 3. bis 5. Oktober versetzen wir uns 600 Jahre zurück und erfahren, wie unsere Vorfahren zu dieser Zeit ein mittelalterliches Marktgeschehen erlebten.

Auf dem Geislinger Kirchplatz werden Gaukler und Musikanten auftreten, Handwerker und Ritter zeigen Ihr Können. Moderiert wird das Ganze stilecht durch einen Herold, unterstützt durch das NANU Traumtheater, mit Akrobaten und Feuershow. Der musikalische Hauptact, die Gruppe Skadefryd, wird uns mit ihren Klängen verzaubern.

Neben Angeboten für das leibliche Wohl, mit Likören der Stadtbekannten Schnapsdrossel, Herzhaftem und Süssem, gibt es natürlich auch viele Attraktionen für die Kleinen.