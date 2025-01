Mitteleuropapperlapapp - Verse aus dem Zusammenhang

Die Stuttgarter Formation Hölderlin Spoken Word Band um den Bühnenpoeten Timo Brunke feiert das gesprochene Wort mit vielfältigen musikalischen Mitteln. Saxophon, Gitarre, Looper und Trommeln konzertieren und jammen mit der Stimme des Wortkünstlers. Es entstehen Musikdramen im Miniaturformat; alltägliche Sprechakte werden zu akustischen Aha-Erlebnissen zwischen Komik und Tiefsinn. Im Bühnenjazzprogramm zu seinem neuesten Gedichtband Mitteleuropapperlapapp zupft Timo Brunke an den Vorhängen zur Realität und siehe da : zwischen den Kulissen unseres Zusammenlebens bleibt wenig, wie es war. Mehr noch : kaum etwas war je so, wie es schien. Die hier versammelten Momentaufnahmen und Betrachtungen schillern in Reimen und Versen; Stimmen aus Großraumbüros, Straßen und Plätzen treffen auf innere Monologe von Nachbarn, Gegnern und besten Freundinnen. Ein Abend für Balladenfans und Dada-Genießer, allen Zeit­läuften zum Trotz.