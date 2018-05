Mitten wir im Leben sind/Bach6Cellosuiten

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Johann Sebastian Bachs Suiten für Violoncello gelten als Meilensteine der Musikgeschichte.

Interpretiert vom Ausnahmesolisten Jean-Guihen Queyras, begegnen sie in dieser Produktion einem fünfköpfigen Tanzensemble um die gefeierte Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker.

Bereits in früheren Arbeiten setzte sich die Belgierin intensiv mit Bachs Werk auseinander, dessen musikalische Sprache sie in ihren Choreografien behutsam einzufangen versteht. In einer Symbiose aus Musik und Tanz zeichnen die Künstler den individuellen Charakter jeder der sechs Suiten nach und offenbaren gleichzeitig deren innere Zusammenhänge.

Eine Produktion von Rosas in Koproduktion mit den Ludwigsburger Schlossfestspielen, La Monnaie Brüssel, Ruhrtriennale, Concertgebouw Brugge, Philharmonie de Paris, Théâtre de la Ville Paris, Festival d’Automne à Paris, Sadler’s Wells London, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Opéra de Lille, Elbphilharmonie & Montpellier Danse 2018