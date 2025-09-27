Mittendrin! Im Rahmen der Reutlinger Kulturnacht

Öffentliche Probe von Nikolai Rimski-Korsakow, Scheherazade. Sinfonische Suite nach „Tausendundeine Nacht“ op. 35.

Hier wird für das 1. Sinfoniekonzert geprobt: Für diese Probe öffnen wir die Studio-Türen und stellen Stühle in den Orchesteraufbau. Auf diese Weise erleben Sie die Dirigentin aus der Perspektive der Musikerinnen und Musiker und tauchen bis über beide Ohren in den Klang ein!

Sie wollen ein Orchester aus der Perspektive der Musiker*innen erleben oder einfach die Dirigentin oder den Dirigenten einmal von vorne sehen? Kein Problem: In einer öffentlichen Probe ermöglichen wir Ihnen, mitten im Orchester zu sitzen, in den Klang einzutauchen und die Probenarbeit aus nächster Nähe zu betrachten. Dafür stellen wir zusätzliche Stühle ins Orchester.