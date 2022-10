Mittendrin - inklusiver Poetry Slam Workshop

Poetry Slam ist vielfältig und bunt, wortgewandt und meinungsstark und offen für alle.

Sie wollen wissen wie ein Poetry Slam funktioniert? Dann haben Sie am 3. Dezember in einem geschützten Rahmen die Gelegenheit dazu. Im Workshop lernen Sie die Grundlagen von einem Poetry Slam Vortrag kennen. Wenn Sie wollen, können Sie im Anschluss in der öffentlichen Poetry Slam Show mit Ihrem eigenen Text auftreten.

Der Workshop richtet sich vor allem an Poeten und Poetinnen mit Behinderung. Es können aber alle Interessierten mitmachen.

Die anschließende inklusive Poetry Slam Show ist öffentlich.

Anmeldung bei Irina Richter, Inklusionsbeauftragte Stadt Heilbronn, Telefon: 07131/56 3728, E-Mail: irina.richter@heilbronn.de oder Susanne Theves, Kommunale Behindertenbeauftragte Landkreis Heilbronn, Telefon: 07131/994 8441, E-Mail: susanne.theves@landratsamt-heilbronn.de

Barrierefreiheit: Rollstuhlgerechte Räumlichkeiten, Höranlage, Gebärdensprachdolmetscherinnen, weiterer Bedarf auf Anfrage.

"Mittendrin" ist eine inklusive Veranstaltungsreihe der Inklusionsbeauftragten von Stadt- und Landkreis Heilbronn, um jährlich am 3. Dezember auf die Belange von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen. Poetry Slam und Workshop werden in Kooperation mit der Maschinenfabrik und dem Theater Heilbronn durchgeführt.