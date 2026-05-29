Für alle, die vom Badevergnügen im Solefreibad nicht genug bekommen, oder mal zu später Stunde schwimmen und baden wollen, können sich schon auf Samstag, 18. Juli 2026 freuen.

Das Solefreibad Bad Friedrichshall ist an diesem Samstag zum beliebten Mitternachtsbaden bis 24 Uhr geöffnet. Besucher genießen dabei die stimmungsvolle, nächtliche Atmosphäre unter klarem Sternenhimmel mit romantischer Beleuchtung. Am Beckenrand können sie sich mit Cocktails und Sekt bewirten lassen und Livemusik lauschen. Eine tolle Gelegenheit, sich zurückzulehnen, ein nächtliches Bad zu genießen und einfach mal durchzuatmen.