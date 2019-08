Mitternachtsshopping in Künzelsau

Am Freitag, 20. September 2019 findet in Künzelsau wieder das jetzt schon traditionelle Mitternachtsshopping statt. Direkt nach Ende der Wirtschaftsmesse an diesem Tag, bieten die Geschäfte in der Innenstadt wieder ein attraktives Rahmenprogramm und besondere Aktionen für ein tolles Shopping-Erlebnis. Viele Einzelhändler der Werbegemeinschaft Künzelsau laden an diesem Abend ihre Kunden bis 24 Uhr ein: zum Bummeln, Einkaufen, aber auch zum Probieren: Ein Glas Bier hier, ein Cocktail da oder darf es ein kleiner Snack sein? Besucher können sich überraschen lassen.Mit einem kreativen Beleuchtungskonzept wird die komplette Hauptstraße in Szene gesetzt. Speziell ab Einbruch der Dunkelheit entsteht ein großes Farbenspiel in der Künzelsauer Innenstadt, das bei dem Shopping-Erlebnis für gute Stimmung sorgt. Mit bunten Lichtkegeln erstrahlt die Hauptstraße in einem stimmungsvollen Licht. Besucher des Mitternachtsshopping erleben die Künzelsauer Innenstadt mal in einem ganz anderen Flair. Neben dem faszinierenden Shopping-Erlebnis kommt das kulinarische Angebot an diesem Abend nicht zu kurz: Ob Crêpes, Burger, Currywurst oder andere Köstlichkeiten. Für das leibliche Wohl wird auf alle Fälle gesorgt sein. Ein Besuch in Künzelsau lohnt sich auf jeden Fall. Die Werbegemeinschaft freut sich jetzt schon auf zahlreiche Besucher beim Mitternachtsshopping.