Mitternachtsshopping

Viele Einzelhändler der Werbegemeinschaft Künzelsau laden an diesem Abend ihre Kunden bis in die späten Abendstunden ein: zum Bummeln, Einkaufen, aber auch zum Probieren.

Ein Glas Bier hier, ein Cocktail da oder darf es ein kleiner Snack sein? Besucher können sich überraschen lassen. Mit einem kreativen Beleuchtungskonzept wird die komplette Innenstadt in Szene gesetzt. Speziell ab Einbruch der Dunkelheit entsteht ein großes Farbenspiel in der Künzelsauer Innenstadt, das beim Shopping-Erlebnis für gute Stimmung sorgt. Besucher des Mitternachtsshoppings erleben die Künzelsauer Innenstadt mal in einem ganz anderen Flair.