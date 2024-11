MITTWOCHSBÜHNE: Drunk at Your Wedding

DRUNK AT YOUR WEDDING, benannt nach einem alten Bill Callahan‐Song, ist das Projekt der Berliner Singer/Songwriterin Nina Töllner.

Sie mag kratzbürstigen Indierock und traditionellen Folk und hat einen ausgeprägten Sinn für düstere Erzählungen und trockenen Humor. So schlagen die Songs von DaYW

immer wieder überraschende Haken, pendeln zwischen fragil und laut und betten eingängige Melodien in ein Schattenspiel aus Moll. Das zweite DAYW‐Album „I Have to Go Home“ (Bohemian Strawberry, 2021) erntete freundliche Worte von u.a. Spiegel Online, Rolling Stone, VISIONS und Kaput Magazin. Der Nachfolger „Ghost Gear“ (2023/24) schert sich wenig um klassische Songstrukturen, tritt häufiger aufs Verzerrerpedal und fischt in menschlichen Untiefen oder den poetischen Eigenheiten der englischen Sprache.