Mittwochsbühne: Lara and her exes

Wir – Gabriel, Cedric, Lara, Leon und Moritz – sind „Lara and her exes“, eine junge Band aus Tübingen. Wir spielen in klassischer Besetzung mit Keyboard, Schlagzeug, Bass, E‑Gitarre, Klavier und Gesang und spielen vor allem Cover.

Euch erwartet eine bunte Mischung aus älterem und neuerem Rock und Pop und auch mal etwas Jazzigem. Unsere Cover werden durch improvisierte Soli und unseren eigenen Stil zu etwas besonderem.

Gute Stimmung ist garantiert! Also kommt vorbei, wir freuen uns auf euch!

Mehr Infos und Hörbeispiele unter:

Instagram: https://www.instagram.com/flashback_oder_so_

Konzert ab ca. 20 Uhr. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.