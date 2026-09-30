Mittwochsreihe im Haus an der Walk

In der Mittwochsreihe wird am 18.November um 14.30 Uhr im Rahmen des 16.Europäischen Filmfestivals der Generationen der Film „Heaven can wait“ gezeigt.

Eine berührende und mutmachende Dokumentation über einen Hamburger Chor, bestehend aus Mitgliedern zwischen 70 und 90 Jahren, die mit ihren reifen Stimmen deutsche Hip-Hop und Pop-Songs auf die Bühne bringen.

Im Anschluss an den Film besteht die Möglichkeit zum Austausch und Diskussion mit Getränken und Fingerfood.

Zum besseren Planen wird um Anmeldung gebeten bis zum 13.11.26 im Haus an der Walk.