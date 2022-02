Miwata - Live 2022

Miwata ist ein Künstler, der aus der deutschsprachigen Musikwelt nicht mehr wegzudenken ist.

Als MC, Sänger & Rapper beginnend in Karlsruhe sicherte er sich mit seinem Mixtape „Auf dem Weg Richtung Sonne“ 2012 einen festen Platz in der Reggae Szene.

Als vielgebuchter Künstler tourte Miwata durch den gesamten deutschsprachigen Raum und spielte sich in die Herzen seiner Zuhörer. Ob mit der überaus beliebten „Akustik Session“ (2015) oder mit seiner „Nicht ohne Grund“ EP (2017), die mit der millionenfach gestreamten Single „Vielleicht“ Miwata auch weit über den Reggae Kosmos hinaus Aufmerksamkeit brachte: Die Musik zeigt, wie fluid die Genregrenzen seines Schaffens sind, wie vielseitig der Künstler ist.

Das beste Beispiel ist das 2019 erschienene Debütalbum „Eukalyptus“, bei dem Miwata nun vermehrt auch selbst produzierte. Das Album zeigt vor allem, dass Miwata über seine Musik hinaus etwas bewirken will. So spendete er das Budget für ein Musikvideo zur Single „Phantasiewelt“ an Viva con agua und finanzierte damit den Bau eines Brunnens in Äthiopien. Für die Hitsingle „Oh Baby“ kollaborierte er mit dem jamaikanischen Superstar Jahmielund erreichte über 11 Mio Streams. Ausverkaufte Headliner Touren und zahlreiche Festivalauftritte folgten.

2020 erhielt sein Akustik Album den Nachfolger „Akustik Session II“ und Miwata veröffentlichte weitere Singles wie „Ohne Dich“. Fresher knackiger HipHop/Trap Style trifft auf hymnische Popmelodien, Dancehall Flows und Gitarren. Miwatas Stimme berührt mit gefühlvollen und kritischen Texten. Neben der Veröffentlichung neuer Musik steht im Jahr 2022 eine Tour mit Band durch Deutschland an.

Die Show wurde vom 10.11.2021 auf den 22.03.2022 verlegt. Bereits gekaufte Tickets behalten die Gültigkeit.