Beim Tanzworkshop "Mixability Tanz" von Grégory Darcy, Choreograf des Esslinger inklusiven Tanzensembles "DieTanzKompanie", erleben Sie Spaß am Tanz auf sehr besondere Weise. Der Workshop integriert Elemente der Gebärdensprache und des Ausdruckstanzes, um Raum für die eigene Kreativität zu öffnen und die Freude an der eigenen tänzerischen Praxis zu wecken. Der Workshop verfolgt für die Teilnehmer:innen das Ziel, die besonderen und schönen Verbindungen zu fühlen, die sich zwischen Menschen mit und ohne Behinderung durch Tanz entwickeln können.

Beginn: 11 Uhr, Dauer: 75 min

Die Teilnahmegebühr von 20 € ist am Workshoptag an den Workshopleiter in Bar zu entrichten.

Bitte melden Sie sich verbindlich per Mail bei Grégory Darcy unter darcy(at)dietanzkompanie.de an.

Weitere Termine: Sa. 20. Mai, 11 Uhr und Sa. 17. Juni, 11 Uhr

Mehr Informationen zu "Die TanzKompanie": www.dietanzkompanie.de