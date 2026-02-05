mixed ability ensemble der fbs

Hey, schön, dass du vorbeischaust. Du kennst uns noch nicht? Dann lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen: die Musikshow des mixed ability ensembles der freien bühne stuttgart mit Menschen zwischen 12 und 35 Jahren macht Station in der Rosenau. Ein einmaliges Erlebnis. Garantiert: Rap-Songs, Instrumentalmusik, Breakdance – unser Programm ist so bunt und vielfältig wie die jungen Künstler:innen selbst.

Im Anschluss an unsere Show kommst du zur Open Stage selber auf die Bühne: Schnapp dir das Mikro und hol dir deinen Applaus!

Die freie bühne stuttgart ist das professionelle Theater in Stuttgart, in dem Menschen mit beHinderung professionell künstlerisch arbeiten können. Das interdisziplinäre künstlerische Leitungsteam der fbs arbeitet seit 2013 mit körperlich bzw. kognitiv beHinderten Künstler:innen mit der Zielsetzung, Fragestellungen, Erfahrungen, Sichtweisen und das Lebensgefühl von Menschen mit beHinderung als Teil unseres gesellschaftlichen Miteinanders mit künstlerischen Mitteln zu untersuchen und an etablierten Kulturorten in Stuttgart öffentlichkeitswirksam darzustellen.

Dafür arbeitet die freie bühne stuttgart in einem dichten Netzwerk von Kooperationen mit Einrichtungen und Institutionen in den Bereichen Kultur, Bildung und Behindertenhilfe in Stuttgart und Region.