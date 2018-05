Mixed Music + Getränke Pyramide

Der Freitag als schönster Tag der Woche – wie das geht? Wir finden mit einer großen Portion gute Laune, leckeren Drinks und viel tanzbarer Musik. Unsere Getränkepyramide startet um dreiundzwanzig Uhr. Musikalisch steht der erste Tag der Woche ganz unter dem Motto Lieblingslieder. Unsere Residents mixen sich einmal quer durch die Musikwelt. Von aktuellen Hits, über Klassiker aus den 90s und 2000ern, von Hip Hop über Pop, Rock oder Electro. Gespielt wird was gefällt und euch auf die Tanzfläche zieht. Getränkepyramide?!? --> Bier, Longsdrinks, Shots... Egal für was du dich entscheidest, in der ersten Stunde gibt es jedes Getränk für 2,50€. Immer zum Stundenwechsel steigt der Preis um je einen Euro an. Stop ist bei sechs Euro. Alles was auf der Getränkekarte günstiger ist, bleibt natürlich günstiger. Alles andere wird nicht teurer als die 6 Euro Grenze.