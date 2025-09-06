Mixed Music

Feiert mit uns eine unvergessliche Nacht, bei der ihr die größten Hits der letzten Jahrzehnte sowie die aktuellen Chartstürmer abfeiern könnt! Wir laden euch herzlich ein zu unserer Charts-Party, bei der für jeden Geschmack etwas dabei ist. DJ Thorsten nimmt euch mit auf eine musikalische Reise und versorgt euch dabei mit den bekanntesten Hits und den angesagtesten Songs. Tanzt zu den Klassikern von Michael Jackson, Madonna, Eurythmics, Queen, Journey, Depeche Mode, Snap!, Dr. Alban, Culture Beat, Backstreet Boys oder Faithless sowie zu aktuellen Chart-Hits von Dua Lipa, The Weeknd, Purple Disco Machine und vielen anderen. Egal, ob ihr die 80er oder 90er Jahre miterlebt habt oder erst später auf den Geschmack gekommen seid, Rock, Pop, NDW, Hip-Hop, Dance, House, aktuelle Charts – bei uns kommt jeder auf seine Kosten! Es wird bunt, laut und wild!