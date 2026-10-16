MIXTAPE & BANDSALAT Die 80er-Jahre-Retro-Show

Comedy-Musik-Show von Moni Francis & Buddy Olly.

Erleben Sie die Magie einer Zeit, als Pop-Ikonen wie Madonna, Michael Jackson und Modern Talking die Charts stürmten und der Heavy-Metal noch in den Kinderschuhen steckte. Lassen Sie sich zurückbeamen in die Ära, in der ein Walkman der ständige Begleiter, Haarspray unverzichtbar und die BRAVO die wichtigste Informationsquelle waren. Moni erlebte die Stars dieser Zeit als Sängerin der Band Angel & The Pack - und war ein Darling der BRAVO. Wer anders als sie könnte die Frage beantworten, ob es Dr. Sommer wirklich gab? Mit einer Mischung aus skurrilen Geschichten, witzigen Anekdoten, interessanten Infos und Musik (alles live gesungen), erleben Sie die Zeit der Neonfarben, der unterschiedlichsten Modetrends und als die Popper über die Rocker die Nase rümpften und umgekehrt. Mitreißende Performances und interaktive Elemente machen diese Show zu einem unterhaltsamen Erlebnis. Begeben Sie sich auf eine nostalgische Reise zurück in die 80er mit dieser Comedy-Musik-Show von Moni Francis & Buddy Olly.