Mizzi Meier

aus dem tragischen Leben einer Lustspielsoubrette

Jeder kennt sie, die Lichtgestalten der wilden 20er, die Königinnen des Tingeltangels, die Stars der großen Berliner Operette. Aber kennen Sie auch Mizzi Meier, Berlins tragischste Lustspielsoubrette? Mizzi war nicht nur unschlagbar im Windbeutelwettessen, nein, sie wurde auch zur schönsten Damenwade Schönebergs gekürt! Und Mizzi konnte singen! Und zwar alles: vom leichten Couplet über die Operetten-Schnulze bis zum verruchten Chanson. Und unglücklich verliebt war sie natürlich auch ständig. Gern in einen Emil, und oft war der Boxer. Warum es zur großen Karriere nicht gereicht hat wird wohl allen ein Mysterium bleiben. Lag es vielleicht an ihrer Vorliebe für Mozartbomben mit Erdbeer-Vanilleeis, oder doch am Kokainismus? Wer erfand den Park-o-Meter? Was war los in Valparaiso? Und was hat die CIA mit Pavel Hrtacek zu schaffen? Fragen, denen Stefanie Dietrich und Markus Zugehör auf musikalisch höchstmöglichem Niveau für Sie auf den Grund gehen werden!