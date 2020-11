MM & The RiB - Grand Cru Guitar

Nach 12 Jahren RUA BADEN POWELL PROJEKT, entstand für die Aufnahme der RHAPSODY in BLUE die Band THE RiB. Ein klassisches Gitarrentrio, dass mit seinem Acoustic World Guitar Programm, zwischen den Polen Nord-und Südamerika hin und her pendelt und damit eine eigene künstlerische Aussage entwickelte. Das Gitarrenarrangement der berühmten Gershwin Komposition brachte weltweite Anerkennung und gehört zu den „Highlights“ der Konzerte.

GRAND CRU GUITAR zeigt die Vielseitigkeit von M.M. & THE RiB. Metheny, Gismonti, Gershwin, Garoto und eigene Werke – aufgezeichnet an einem Tag, analog, virtuos, jazzig, lebendig. Eine Hommage an die akustische Nylon Jazz Gitarre – ein musikalisches Statement und ein Bekenntnis zur live gespielten Musik.

Martin Müller veröffentlichte bis dato 30 CDs, komponierte für Fernsehen, Theater, Chanson u.a. Seine zahlreichen Fachpublikationen wurden bei diversen Verlagen veröffentlicht.

Christian Kussmann lebt bei Köln, Studium in Wien und Mannheim. Bassist in diversen Bands mit unterschiedlich musikalischem Profil. Seine Vorliebe ist der sechssaitige E-Bass.

Kristof Körner wohnhaft in Mannheim, studierte Schlagzeug & Vibrafon. Intensive musikalische Tätigkeit am Theater Mannheim. Mitwirkung im Bundesjazzorchester an einem CrossoverProjekt mit Musikern aus verschiedenen Städten Deutschlands.