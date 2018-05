Mnozil Brass: Cirque

Dass in der menschlichen Existenz mitunter durchaus komische Aspekte aufblitzen können, ist ein Umstand, der nicht nur die Kurie in Rom immer wieder irritiert hat.

Auch das österreichische Blechbläserseptett Mnozil Brass arbeitet seit Jahren unerbittlich an der musikalischen Bewältigung ihrer These, dass der Mensch gelegentlich laut lacht. Nach intensiven Feldforschungen in einschlägigen Wiener Etablissements, den amerikanischen Redwoods und japanischen Klöstern präsentieren sie ihre Ergebnisse einmal mehr in der prachtvollen Inszenierung »Cirque« bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen.