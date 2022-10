GOLD – Mit Abstand das Beste

Mnozil Brass

Thomas Gansch Trompete

Robert Rother Trompete

Roman Rindberger Trompete

Leonhard Paul Posaune

Gerhard Füßl Posaune

Zoltan Kiss Posaune

Wilfried Brandstötter Tuba

Akrobatische Virtuosität und ein Sound, der von den Plätzen fegt: Das ist Mnozil Brass. Mit Trompeten, Posaunen und Tuba füllt das Septett von Wien bis Boston die Konzertsäle. Das Ensemble entwickelte musiktheatralische Programme und Werke wie die »erste Operette des 21. Jahrhunderts« für die Ruhrtriennale und »Irmingard – wahrscheinlich eine Oper in 2 Akten« für die Salzburger Festspiele. Die sieben Blechbläser lernten sich während des Studiums in Wien beim Musikantenstammtisch kennen, im Mnozil, einem ehemaligen Wirtshaus in der Nähe des Stephansdoms. Dort spielten sie vor dreißig Jahren Volksmusik auf, bevor sie sich zur verrücktesten Blechbläser-Combo Österreichs entwickelten. Mittlerweile tanzen, spielen, witzeln und singen sie auf der Bühne zu einem Misch aus Blasmusik, Jazz, Pop und Klassik – ein Blechblas-Spektakel, das sich stets auf höchstem künstlerischem Niveau befindet.

»GOLD« nennt sich das Programm, mit dem sie nach einigen Jahren triumphal nach Ludwigsburg zurückkehren: Rausch verursachendes Edelmetall, Schmelzpunkt bei 1064,18 °C, chemische Bezeichnung Au, Ordnungszahl 79. Meistens vorzufinden an Ringfingern, Zähnen und Olympionikinnenhälsen, häufig in Blattform, seltener als Schallplatte und vereinzelt angeblich sogar im Wienerherz. Und nicht zuletzt eben auch auf Blechblasinstrumenten. Mnozil Brass hat sich und dem Publikum deshalb zum 28. Geburtstag eine »Definitive Best Of Anthology Greatest Superhits Celebration Show« geschenkt. Kurz: »GOLD – Mit Abstand das Beste«.