Jubelei – so lautet das Motto des neuesten Jubiläumsprogramms der österreichischen Kulttruppe.

Und größten Grund zur Freude gibt es in der Tat, wenn die sieben Österreicher mit Trompeten, Posaunen und Tuba mit angewandter Blasmusik exakt fünf Jahre nach der Eröffnung zum Geburtstagskonzert der TauberPhilharmonie einladen. 30 Jahre ist es her, dass die rotzfrechen Musikstudenten mit philharmonischen Ambitionen sich im Wiener Gasthaus Mnozil trafen und seitdem den Globus bereisen. In Weikersheim sind sie spätestens nach ihrem legendären Einspringer im Januar 2022 bestens bekannt und der unbändigen Energie ihrer Live-Show kann man sich kaum entziehen. Happy Birthday to us – und willkommen zurück, Mnozil Brass!