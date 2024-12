Jubelei – 30 Jahre Mnozil Brass

Thomas Gansch Trompete

Robert Rother Trompete

Roman Rindberger Trompete

Leonhard Paul Posaune

Gerhard Füßl Posaune

Zoltan Kiss Posaune

Wilfried Brandstötter Tuba

Akrobatische Virtuosität und ein Sound, der von den Plätzen fegt: Das ist Mnozil Brass. Mit Trompeten, Posaunen und Tuba füllt das Septett von Wien bis Boston die Konzertsäle. Die sieben Blechbläser lernten sich während des Studiums in Wien beim Musikantenstammtisch kennen, im Mnozil, einem ehemaligen Wirtshaus in der Nähe des Stephansdoms. Dort spielten sie Volksmusik auf, bevor sie sich zur verrücktesten Blechbläser-Combo Österreichs entwickelten. Mittlerweile tanzen, spielen, witzeln und singen sie auf der Bühne zu einem Misch aus Blasmusik, Jazz, Pop und Klassik – ein Blechblas-Spektakel, das sich stets auf höchstem künstlerischem Niveau bewegt.

30 Jahre ist es nun her, dass die damals rotzfrechen Musikstudenten mit philharmonischen Ambitionen den Verlockungen der Wirtshausmusik nachgaben. Man ließ die hehre Welt der Klassik hinter sich und bereiste den Globus fortan im Auftrag der angewandten Blasmusik. Die Dekaden vergingen wie im Flug und aus Studenten wurden schließlich selbst Professoren: Lehrende, die danach trachteten, das Erlebte in Wort und Ton an ihre wissbegierigen Schüler weiterzugeben. Doch das Feuer der geblasenen Musik erlischt nie! Es lodert auch anno 2024 hell in ihren Herzen, genau wie damals, in der kleinen Wiener Gaststätte. Und deshalb macht sich Mnozil Brass abermals auf zu neuen Ufern und präsentiert den ultimativen Blechgeburtstag in Form einer Jubiläums-Show: Jubelei – Happy Birthday to you!