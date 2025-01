Die Veri Season ist eröffnet! Im Frühjahr 2025 bringt die Wienerin Verifiziert ihre neue Musik auf die Bühne. Tickets für die zwölf Stopps der veri tour 25 gibt es ab dem 25.06.24, 12:00 Uhr exklusiv bei Krasser Stoff und Eventim.

In der Stadt, die immer schläft, ist Verifiziert längst aufgewacht und steuert mit voller Kraft voraus in die beste Zeit des Jahres. Mit neuer Musik im Anhang und einem Album auf dem Ladescreen hat die Wienerin ihr musikalisches Jahr 2024 eingeläutet und letzten Freitag die erste Single "nie vorbei" veröffentlicht. Und mehr ist auf dem Weg! Beim Hören der neuen Tracks wird direkt klar: Veri ist immer noch dieselbe — aber stärker als damals!

Es fühlt sich an wie ein neuer Abschnitt, nach dem Start einer neuen Ära mit neuem Sound und Texten, die zum Spiegel von Veris persönlichen Erfahrungen und Emotionen werden. Direkt, nahbar und ehrlich eröffnet uns Veri ihre innersten Gedanken und eine Seite, die sie so selbstbeobachtend noch nie gezeigt hat. Diesen Progress sowie die dazugehörenden Feelings und Emotions bringt Veri ab dem 14.02.25 im Rahmen ihrer veri tour 25 endlich wieder zurück auf die Bühne. Nach der Veri Tour 23 legt sie im kommenden Jahr nochmal einen drauf und setzt insgesamt zwölf Tourstopps in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf die Route ihrer Reise. Möge die Veri Season beginnen!