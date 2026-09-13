Mo - Angsthase Monsternase

Jamie ist fünf Jahre alt – und hat vor vielem Angst. Besonders vor dem Rascheln und Knarren unter dem Bett. Denn wie jedes Kind weiß: Unter Betten wohnen Monster!

Eines Nachts taucht tatsächlich ein kleines Monster auf: MO. Doch MO will niemanden erschrecken. Im Gegenteil – MO versteht gar nicht, was „Angst“ eigentlich sein soll. Also beginnt Jamie, dem neugierigen kleinen Monster die Welt der Ängste zu erklären.

Gemeinsam begegnen sie dunklen Ecken, seltsamen Geräuschen und mutigen Momenten. Doch weil MO mit Humor, Neugier und spielerischer Leichtigkeit auf alles reagiert, schafft es Jamie nach und nach, sich den eigenen Ängsten zu stellen. Und auch MO lernt: Ein kleines bisschen Angst kann manchmal sogar wichtig sein.