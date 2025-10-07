Mo Asumang ist eine deutsche Filmemacherin, Autorin und Moderatorin mit ghanaisch-deutschen Wurzeln.

Bekannt wurde sie durch ihren vielfach ausgezeichneten Dokumentarfilm "Die Arier", in dem sie mutig das direkte Gespräch mit Neonazis und Rassisten sucht.

In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich intensiv mit den Themen Rassismus, Identität und gesellschaftlichem Zusammenhalt und steht mit ihrer Stimme für Zivilcourage, Aufklärung und offenen Dialog.

Nach einer Kurzfassung des Dokumentarfilms wird Frau Prof. Asumang mit uns ins Gespräch kommen und für eine anschließende Diskussion zur Verfügung stehen.