Mo-Torres geht auf Deutschland Tour 2025

Nach der nahezu ausverkauften "Übertrieben schön"-Tour 2024 zieht es Mo-Torres passend zum neuen Album wieder auf die Bühnen des Landes. 10 Städte besucht der Kölner Pop-Sänger im Rahmen der Tour. Dabei hat er ein brandneues Album im Gepäck, das am 29.08.2025 erscheinen wird. Nach zwei Alben in den Top 5 der Charts greift Mo-Torres wieder an und präsentiert sich live in ganz Deutschland.

Mo-Torres zählt mit rund zwei Millionen Hörern, 30 Millionen Streams sowie über 100 Live-Auftritten in den letzten 12 Monaten zu den etablierten Pop-Künstler Deutschlands.