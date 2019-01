Mobiles Kino

Diese vier Filme werden gezeigt:

Feuerwehrmann Sam – Plötzlich Filmheld

14.30 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: o.A. Länge: 64min

Feuerwehrmann Sam soll bei einem Film die Hauptrolle spielen. Als dann bei den Dreharbeiten wirklich ein Unglück passiert, sind auf einmal seine alten Fähigkeiten wieder gefragt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Nussknacker und die vier Reiche

16 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge 100min

London, Ende des 19. Jahrhunderts: Zu Weihnachten bekommt die aufgeweckte Clara ein mechanisches Ei geschenkt. Leider kann Clara das Ei nicht öffnen, denn das geht nur mit einem speziellen Schlüssel; Doch auf der Weihnachtsparty ihres Patenonkels fällt er ihr urplötzlich in die Hände, nur um kurz darauf von einer frechen Maus stibitzt zu werden. Clara nimmt die Verfolgung des kleinen Nagers auf und landet dabei in einer magischen Welt, die aus vier Reichen besteht und in der ein Konflikt schwelt: Die Zuckerfee will die Bewohner der Reiche vor der tyrannischen Mutter Gigeon beschützen und stellt zu diesem Zwecke eine Armee aus lebendig gewordenen Zinnsoldaten auf, die gegen Gigeons Mäusearmee antreten sollen. Clara schließt sich der Zuckerfee an, vergisst dabei aber nicht ihre eigentlich Mission: den Schlüssel zu finden…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

25 KM/h

18 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 120min

Die Brüder Christian (Lars Eidinger) und Georg (Bjarne Mädel) haben sich seit 30 Jahren nicht gesehen und treffen sich auf der Beerdigung ihres Vaters wieder. Zunächst herrscht zwischen den beiden ungleichen Geschwistern Funkstille. Tischler Georg hat den Vater bis zu dessen Tod gepflegt, Manager Christian war hingegen seit Jahren nicht mehr in der Heimat. Auf dem Leichenschmaus kommt Alkohol ins Spiel und so beschließen die beiden Ü-40er kurzerhand, die Mofa-Tour quer durch Deutschland nachzuholen, die sie eigentlich schon als Jugendliche unternehmen wollten. Vom Schwarzwald bis nach Rügen und dabei nie schneller als 25 km/h; Gelegenheit für jede Menge Abenteuer und Zeit, sich wieder näherzukommen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bohemian Rhapsody

20.15 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 135min

Im Jahr 1970 gründen Freddie Mercury und seine Bandmitglieder die Band Queen. Schnell feiern sie Erfolge und produzieren Hit um Hit, doch hinter der Fassade der Band brodelt es: Freddie Mercury kämpft mit seiner inneren Zerrissenheit und versucht, sich mit seiner Homosexualität zu arrangieren. Schließlich verlässt Mercury Queen um eine Solokarriere zu starten, doch muss schon bald erkennen, dass er ohne seine Mitstreiter aufgeschmissen ist. Obwohl er mittlerweile an AIDS erkrankt ist, gelingt es ihm, seine Bandmitglieder noch einmal zusammenzutrommeln und beim Live Aid einen der legendärsten Auftritte der Musikgeschichte hinzulegen…