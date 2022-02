Mittwoch, 30. März 2022

„Wir sind im Krieg“ – so beschreibt der Angestellte Joachim Rühler seinen Büroalltag. Er fühlt sich von seiner neuen Vorgesetzten und den Kollegen ausgebremst, geschnitten, gedemütigt. Aus der Sicht der Ehefrau wird erzählt, wie die soziale Vergiftung am Arbeitsplatz in das Familienleben eindringt.

In der Verbindung von Anteilnahme und Distanz gelingt Gilla Cremer eine Produktion, die von Macht und Ausgrenzung in der Arbeitswelt handelt und behutsam ihre großen Themen Vertrauen, Achtung und Würde ins Alltägliche einzubetten versteht.

Und Jos Frau wird haltlos in den Strudel ihres Mannes hineingezogen, schwankt zwischen Solidarität und Vorwürfen. Gilla Cremer tanzt auf diesem schmalen Grat virtuos. Souverän wechselt sie zwischen Wut, Humor und Selbstironie. Sie lässt in unserem Kopf die Gefühlswelt der Frau ebenso entstehen wie die Arbeitswelt des Mannes mit all seinen Kollegen, seine Welt daheim mit der Familie. „Mobbing“ ist eine Koproduktion mit dem Theater Unikate (Gilla Cremer), dem Theater Bielefeld und den Hamburger Kammerspielen. Mit Unterstützung der Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg.

Eintrittskarten erhalten Sie in der Bücherei Denkendorf, Furtstraße 10, Tel.: 0711-3466331 oder über -www.veranstaltungsringdenkendorf.de

Datum: Mittwoch, 30. März 2022 – 19:30 Uhr

Ort: Festhalle Denkendorf

Einlass: 19.00 Uhr

Die Veranstaltung findet unter der 2G-Regelung statt.

Achtung: In der Warnstufe gilt trotz 2G-Regelung die Maskenpflicht, auch am Sitzplatz.

Das bedeutet, dass Sie einen der folgenden Nachweise benötigen, wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten: