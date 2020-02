Mobil(-ität) mit E-Bike und Pedelec

Vortrag mit Luft für Fragen von Udo Nitsche Der Kurs ist gebührenfrei, um eine Spende wird gebeten.

Pedelecs und E-Bikes werden immer moderner und gehören zu unserem Alltag. Es gibt viele Modelle mit unterschiedlichen Eigenschaften. Was ist ein Pedelec? Was ist ein E-Bike? Welcher Fahrzeugtyp passt zu mir? Welche Vorteile gibt es? Was muss ich beachten beim Fahren mit dem Pedelec und E-Bike? Herr Udo Nitsche, Spezialist für Pedelecs, S-Pedelecs, Lastenfahrzeuge und Therapiefahrzeuge wird Ihnen einige der neuesten Modelle mitbringen zum Anschauen und - bei gutem Wetter - Testen. Bringen Sie all Ihre Fragen gerne mit!