Im Tiefenbachtal fahren keine motorosierten Fahrzeuge und viele Aktion rund um die Mobilität und das Genießen der Natur werden alle Herzen erfreuen.

Mobil ohne Auto

Seit 20 Jahren können Fußgänger, Radfahrer und Skater am autofreien Sonntag ungestört die Natur erleben. Mit Angeboten für Jung und Alt soll die Verbindung zwischen Mensch und Natur in das Bewusstsein aller geholt werden. Der Trägerverein Freies Kinderhaus ist am Sonnenhof auf km 4 zu finden und bietet allen, die es bis dorthin schaffen, Süßes und Salziges, sowie Getränke an. Bei Regen entfällt das Angebot am Sonnenhof. Zur offiziellen MOA-websiteVeranstalter: Stadtjugendring mit vielen vielen Akteuren.

Stadtradeln Am 10.09. wird die Aktion Stadtradeln eingeweiht. Der Trägerverein Freies Kinderhaus hat sich als Team angemeldet und freut sich wenn möglichst viele sich auch beteiligen - entweder als eigenes Team oder als freier Radler im offenen Team der Stadt Nürtingen. Alle Kilometer werden zusammengezählt mit dem Ziel, so viele wie möglich zum Fahrradfahren zu animieren.