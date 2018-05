Mobile Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung in der Arbeitsagentur

Das baden-württembergische Landesnetzwerk „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ bietet im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Heilbronn, Rosenbergstraße 50, eine Beratung zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen an. Im Juni gibt es dieses Angebot am Mittwoch, den 06., 13., 20. und 27. Juni jeweils von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

Das Beratungsangebot richtet sich an alle Personen, die außerhalb von Deutschland eine Berufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben und diese Qualifikation anerkennen lassen wollen. Zur Beratung sollen übersetzte Zeugnisse und ein Lebenslauf mitgebracht werden.