Mobilee w/ dOP, Tim Green, Re.You, Rey & Kjavik

Du tanzt gern so fröhlich wie ein Mobilee, bist ständig in Bewegung und erfindest Dich immer wieder neu? Dann ist der Sound des Berliner Labels „Mobilee“ exakt das Richtige für Dich!

2005 gegründet, prägt „Mobilee“ seitdem nicht nur die elektronische Soundlandschaft, sondern gibt auch den Ton an. Und der klingt: verdammt groovig, am Puls der Zeit und der Zeit doch immer ein Stück voraus. Bis heute sind über 200 Releases erschienen, darunter heißer Deep/Tech/House-Stuff von Acts wie Rodriguez Jr., SIS, Gheist, Re.You und vielen, vielen mehr. Da wundert es nicht, dass der „Mobilee“-Sound weltweit frenetisch gefeiert wird – sei es bei den Rooftop-Events in Barcelona oder den zahlreichen Label-Nights, die von Marrakech über Kairo bis nach Berlin stattfinden. Ja, und nun wird auch Stuttgart mal wieder zum „Mobilee“-Hotspot – mit einem Event, bei dem gleich fünf Label-Acts spielen werden! Eingefädelt haben das die drei Partymacher Edi vom ehemaligen Club Play, Benztown Artists-Mann Patrice und Proton-Cheffe Lars. Will heißen: Da ist Vollgas angesagt.

Main Room >>

dOP (DJ-Set) (Mobilee / Circus Company, Paris)

Tim Green (Mobilee / Cocoon, Berlin)

Re.You (Mobilee / Younion, Paris)

Rey & Kjavik (Mobilee / RKJVK, Frankfurt)

Ralf Kollmann (mobilee) (Berlin)

Benztown Artists Floor >>

Philipp Werner (Bass am Sonntag, Stuttgart)

Minimalte & Karaat (We Are LCMTN, Stuttgart)

mehr lokalen Support gibt es bald