"LIVE in Starbesetzung” mit der Couplet AG, Doris Reichenauer, Roland Hefter und de Gschubstn.

Die Brettl-Spitzen sind nicht nur das beliebteste und quotenstärkste Satire-Musikformat des BR Fernsehens, sie spiegeln seit über einem Jahrzehnt fulminant ein aktuelles, musikalisches Lebensgefühl im Freistaat wider und zeigen dieses Gefühl in allen Facetten: traditionsbewusst und heimatverbunden, aber auch jung und unverbraucht sympathisch. Endlich gibt es die fernsehbekannten Künstler und Newcomer aus der erfolgreichen Sendung des Bayerischen Fernsehens innerhalb der großen LIVE TOUR 2026 und in Starbesetzung erstmals auch in Brackenheim zu erleben, präsentiert von BR Moderator Jürgen Kirner.

Natürlich spielt die Couplet AG komisch und satirisch auf – und auch solistisch glänzen Frontmann Jürgen Kirner, sowie Bianca Bachmann, Bernhard Gruber und Bernhard Filser. Sie feiern nicht nur ihr 30jähriges Bühnenjubiläum, sondern präsentieren als unübertroffene Wegbereiter des Musikkabaretts in Bayern ihre allerneueste Erfolgsnummern und Klassiker. Obendrein gibt es die musikalische und gesangliche Urgewalt von “De Gschubstn” zu genießen.

Als zusätzliche Sensation macht auch Doris Reichenauer ihre Aufwartung. Über zwei Jahrzehnte stand sie gemeinsam mit Petra Binder als “Dui do on de Sell” auf der Bühne.

Nun glänzt sie solistisch mit ihrem unvergleichbaren Humor und spielt sich generationsübergreifend in die Herzen des Publikums. Sie präsentiert innerhalb der Brettl-Spitzenfamilie ihre unübertroffenen Lebensweisheiten und serviert in einem Feuerwerk Pointen am laufenden Band, im Bürgerzentrum Brackenheim.

Nur das Beste ist gut genug für Brackenheim, deshalb gibt natürlich auch der Star-Liedermacher Roland Hefter sein Stelldichein. Er gehört seit Anbeginn zur großen Brettl-Spitzen-Familie und präsentiert wie gewohnt Unterhaltung vom Feinsten. Der Experte in Sachen Lebensweisheiten serviert in Brackenheim seine allerneuesten Kabaretthits aus den brandneuen Brettl-Spitzen-Sendungen.