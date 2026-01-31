Feuerwehrmann Sam rettet weiter … Nach dem Erfolg von “Feuerwehrmann Sam Live! – Der verlorene Piratenschatz” kehrt der Held der Nachbarschaft mit einem nagelneuen Theaterabenteuer zurück!

Gemeinsam mit dem Feuerwehrteam, Mandy und seinen Freunden tritt Feuerwehrmann Sam in der Familienshow “Feuerwehrmann Sam Live! – Abenteuer auf der Dino Insel” in Aktion.

Die Story

Als Professor Pickles ein sehr altes Dino-Ei findet, vermutet er, dass es noch andere Dinosaurier-Fossilien auf der Insel geben könnte. Es ist Zeit, den Feuerwehrmann Sam einzuschalten! Pontypandy Insel wird in Dino Insel umbenannt und Feuerwehrmann Sam und das Feuerwehrteam bereiten sich auf die weitere Forschung vor. Mandy schließt sich der Suche an und ist entschlossen, den besten Artikel aller Zeiten zu schreiben. Und nach einigem Drängen darf auch der neugierige Norman Price gemeinsam mit dem Assistenten von Professor Pickles an der Suche teilnehmen. Doch schnell geraten die beiden in Schwierigkeiten und sitzen in einer uralten, unentdeckten Höhle fest! Hier ist es dunkel und still … Sie suchen einen Weg aus der Höhle und schalten ihre Taschenlampe ein. Was ist denn das?! Sind das Dino-Knochen? Als sie sich ihren Fund genauer ansehen wollen, fällt Licht auf die Lupe und es entsteht ein Feuer. O nein! Wird es Sam und seinem Team gelingen, Norman und den Assistenten von Professor Pickles rechtzeitig aus der Höhle zu retten?

Mach dich bereit für ein heldenhaftes Abenteuer mit Feuerwehrmann Sam, Elvis, Jenny, Hauptfeuerwehrmann Steele, Norman Price, Mandy und Professor Pickles in dieser mitreißenden Show mit Tanz, Gesang, Humor, einer spannenden Suche und waghalsigen Rettungsaktionen.