Lesung mit Autorin Lena Johannson "Clara und Rilke"

Lesung mit Lena Johannson - Clara und Rilke: Eine Liebe zwischen Worten und Farben.

Als der umschwärmte Dichter Rainer Maria Rilke die junge Bildhauerin Clara Westhoff das erste Mal sieht, ist er hingerissen: von ihrer Schönheit, ihrer Durchsetzungskraft, ihrer Leidenschaft für die Kunst. Als Clara das erste Mal ein Gedicht aus seinem Mund hört, ist sie ihm erlegen – wider besseres Wissen. Denn Rilke gilt als unstet und macht dazu noch ihrer Freundin und Malerin Paula Becker den Hof. Dennoch entspinnt sich zwischen den beiden eine intensive Liebe, die sich nicht nur über alle Konventionen hinwegsetzt, sondern auch Inspiration bietet für einige der, bis heute, schönsten Liebesgedichte.

Bestseller-Autorin Lena Johannson gibt spannende Einblicke in die Künstlerkolonie Worpswede und erzählt von einer besonderen Liebe.

Die erfolgreiche Autorin kommt zwischen zwei Rilke-Jubiläumsjahren nach Brackenheim. 2025 jährt sich der Geburtstag des Dichters zum 150. Mal. Im Jahr 2026 gedenken wir seines 100. Todestages.

Musikalische Ausschnitte aus dem erfolgreichen „Rilke-Projekt“ des Komponistenteams Richard Schönherz und Angelica Fleer ergänzen die Lesung aus dem biografischen Roman. Das „Rilke Projekt“ setzt die Lyrik des Dichters in teils berührender, teils gewaltiger Weise akustisch um. Große Stimmen von Ben Becker bis Iris Berben, instrumental begleitet, sind Teil der Lesung.

Eine gemeinsame Veranstaltung von Stadtbücherei Brackenheim, Volkshochschule Unterland.

Für Schülerinnen und Schüler ist der Eintritt frei

Karten gibt es im Vorverkauf bei den Veranstaltenden und an der Abendkasse.