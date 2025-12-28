Kindertheater Radelrutsch "Kotzmotz der Zauberer"

"Kotzmotz der Zauberer oder "Monarosadella" Ein heiterer Theaterzauber über Angst, Wut und eine besondere Freundschaft - Kindertheater für Kinder ab 5 Jahren.

Am Mi., 11.02.2026 um 14.30 Uhr (Einlass ab 14.00 Uhr)

Eine Geschichte über Angst, Wut, Versöhnung, Vertrauen und Freundschaft nimmt die Kinder mit auf eine Reise durch den Wald. Alle Tiere halten den Atem an, wenn Zauberer Kotzmotz wütet - außer einer: der kleine Hase. Wenn seine "Monarosadella-Welt" auf die "Verstinter-Affenhintern-in-Pupssuppe-Meckerwelt" des Zauberers Kotzmotz trifft, weiß keiner so recht was geschehen wird: Kann der kleine Hase dem Zauberer und seiner Tobsucht etwas entgegensetzen?

Die Kinder sehen eine spannende Geschichte, erzählt mit viel Freunde und einer schier unerschöpflichen Lust an der Ausdruckskraft der Sprache.

Spiel: Natasa Rikanovic und Udo Grunwald

Musik: Thomas Koch

Regie & Bühnenfassung: Bernard Wilbs

Nach dem Buch "Kotzmotz, der Zauberer" von Brigitte Werner, erschienen im Verlag Freies Gesitesleben.

Aus dem Gästebuch: