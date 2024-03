Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen ist der 2. Teil des KIKA-Wissensformats Checker Tobi.

Während es im Vorgänger Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten um das wertvolle Element Wasser ging, begibt sich die Fortsetzung auf eine Schatzsuche. Denn Tobi bekommt eine Kiste ohne Schlüssel zugeschickt und nur seine besten Freundin Marina kann ihm beim Öffnen helfen, um zu den fliegenden Flüssen zu gelangen. Die Weltumseglerin zu finden, ist aber gar nicht so einfach. Seine Suche bringt Tobi in die bekannte Halong-Bucht in Vietnam ebenso wie in die mongolische Steppenlandschaft und zu Brasiliens Ureinwohnern in den Dschungel. (MK/ES)