Bob Marley: One Love

Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) ging singend und Gitarre spielend mit Liedern wie "Three Little Birds" und "No Woman, No Cry" in die Musikgeschichte ein.

Doch sein Weg zu Ruhm war nicht ohne Hindernisse und Rückschläge. Denn seine Friedensbotschaft gefiel nicht allen, die sie hörten.

Auf Jamaika wird Bob Marley, eigentlich Robert Nesta Marley, 1945 in eine Welt der Gewalt und Armut hineingeboren. Sein Plattenproduzent Chris Blackwell (James Norton) unterstützt ihn schließlich bei seinem musikalischen Aufstieg. Denn Bob will sein Licht nicht nur seiner Frau Rita (Lashana Lynch) und seinen Kindern schenken, sondern es in die ganze Welt tragen. Mit seiner Musik, die später Reggae genannt werden wird, revolutioniert seine Umwelt.

20:30 Uhr | FSK: ab 12 | Länge: 107 min