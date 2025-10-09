Mobiles Kino in Eberbach

Ranger (Christian Tramitz), Abahachi (Michael Bully Herbig) und Dimitri (Rick Kavanian) stürzen sich einmal mehr in eine wilde Reise, die ihnen Mut und Freundschaft nach bestem Winnetou-Vorbild abverlangt:

Um das legendenumwobene Kanu des Manitu zu stehlen, werden Abahachi und Ranger von einer kriminellen Bande in eine Falle gelockt und drohen bald ungerechterweise am Galgen zu baumeln.Lediglich Dimitri kann die alten Freunde in letzter Sekunde retten. Aber spielen sie damit vielleicht nur einem großen Plan in die Hände? Zum Glück haben sie viele neue Weggefährten zur Seite, die ihnen bei ihrem Abenteuer mit Wort, Tat und Witz beistehen.