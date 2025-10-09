Mobiles Kino in Eberbach

Der Englischlehrer Tom Michell (Steve Coogan) ist 1976 unzufrieden in Argentinien.

Ursprünglich wollte er in dem südamerikanischen Land, fern seiner verregneten britischen Heimat, eine sorglose Existenz führen. Doch die Position im Jungen-Internat St. George in Buenos Aires, wo er als Vertretung beginnt, ist anders als wie er sich das vorgestellt hat: Bewaffnete Wächter stehen am Eingang, Bombenlärm liegt in der Luft und ein Umsturz scheint dem Land kurz bevorzustehen.Schulleiter Buckle (Jonathan Pryce) bringt seinem neuen Lehrer schnell die Regeln bei: Hier werden die Söhne aus reichem Hause ausgebildet. Tiere, Rauchen und Musik sind tabu. Zur Belegschaft gehören auch noch die Köchin Maria und der finnische Lehrer Tapio. Kaum hat Tom seine alles andere als lernstarke Klasse kennengelernt, folgt auch schon der Militärputsch und die Schule wird geschlossen.Die düsteren Aussichten bessern sich erst, als der griesgrämige Lehrer einen verwaisten Pinguin aus einem Ölteppich rettet. Erst will er damit nur die hübsche Carina (Micaela Breque) beeindrucken, doch nach und nach wächst das Tier ihm wirklich ans Herz und verändert sein Leben zum Guten.